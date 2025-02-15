Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в торговом центре Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, из здания пришлось эвакуировать около двух тысяч человек — посетителей и персонала.

"Сотрудниками Департаментов полиции, КНБ и ЧС Жамбылской области, с привлечением специального отряда быстрого реагирования, следственно-оперативной группы и кинологов незамедлительно организованы мероприятия по проверке здания торгового центра. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование", — сообщили в полиции.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили о том, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма шутникам грозит уголовная ответственность.