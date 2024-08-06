Две тонны мусора собрали у реки Журавлиха в Риддере

В республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" 6 августа приняли участие более 200 человек, передаёт BaigeNews. Проведены работы по очистке берега реки "Журавлиха", вывезено более 2 тонн мусора.

В акции приняли участие бойцы трудового отряда "Жасыл ел", аким города Риддера Д.Рахметкалиев, депутаты, общественность города, а также волонтеры и экологи. Дополнительно в акции приняли участие отдыхающие на пляже жители города.

Отметим, что в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" в Риддере прошло более 30-ти масштабных мероприятий и вывезено более 10-ти тонн мусора. Будет проведена работа по установке дополнительных мусорных баков, планируется увеличение количества специальной техники и штата сотрудников, отвечающих за соблюдение чистоты в городе.

Акцию активно поддержали и совет ветеранов города Риддер. По словам председателя Ольги Александровны Корытко, акция "Таза Казахстан" - это прекрасная идея не только для города, но и для всей страны. Такие мероприятия идут на пользу общества. Каждый чувствует какую-то социальную ответственность.

Бойцы трудового отряда "Жасыл ел" уже второй месяц вносят свой вклад в благоустройство города. Так, по словам ответственного группы Гончаровского Артура, "численность бойцов отрядов из года в год увеличивается, потому что среди нашей молодёжи желающих не только занять себя активным трудом в летний период, но и внести свой вклад в развитие нашего города, в его озеленении, благоустройства и улучшении экологических вопросов".

Следует подчеркнуть, что в стартовавшей с 6 апреля по поручению главы государства акции "Таза Казахстан", по области приняли участие 533 тыс человек. Задействовано 6,4 тыс единиц техники.

Проведены работы по очистке 204 парков и скверов, 323 историко-культурных памятников и 859 социальных объектов. Очищены 6,8 тыс водных объектов, 26 фонтанов, 370 км арыков. С 82 тыс дворовых территории населенных пунктов вывезено 29 тыс тонн мусора.

В населенных пунктах и лесном фонде области посажено более 53 тыс саженцев.

Важно отметить, что подобные мероприятия могут стать в дальнейшем доброй традицией. Ведь главная и общая цель проведения подобных акций - ежедневно воспитывать у молодежи экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде.