Две тонны мусора собрали у реки Журавлиха в Риддере
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" 6 августа приняли участие более 200 человек, передаёт BaigeNews. Проведены работы по очистке берега реки "Журавлиха", вывезено более 2 тонн мусора.
В акции приняли участие бойцы трудового отряда "Жасыл ел", аким города Риддера Д.Рахметкалиев, депутаты, общественность города, а также волонтеры и экологи. Дополнительно в акции приняли участие отдыхающие на пляже жители города.
Отметим, что в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" в Риддере прошло более 30-ти масштабных мероприятий и вывезено более 10-ти тонн мусора. Будет проведена работа по установке дополнительных мусорных баков, планируется увеличение количества специальной техники и штата сотрудников, отвечающих за соблюдение чистоты в городе.
Акцию активно поддержали и совет ветеранов города Риддер. По словам председателя Ольги Александровны Корытко, акция "Таза Казахстан" - это прекрасная идея не только для города, но и для всей страны. Такие мероприятия идут на пользу общества. Каждый чувствует какую-то социальную ответственность.
Бойцы трудового отряда "Жасыл ел" уже второй месяц вносят свой вклад в благоустройство города. Так, по словам ответственного группы Гончаровского Артура, "численность бойцов отрядов из года в год увеличивается, потому что среди нашей молодёжи желающих не только занять себя активным трудом в летний период, но и внести свой вклад в развитие нашего города, в его озеленении, благоустройства и улучшении экологических вопросов".
Следует подчеркнуть, что в стартовавшей с 6 апреля по поручению главы государства акции "Таза Казахстан", по области приняли участие 533 тыс человек. Задействовано 6,4 тыс единиц техники.
Проведены работы по очистке 204 парков и скверов, 323 историко-культурных памятников и 859 социальных объектов. Очищены 6,8 тыс водных объектов, 26 фонтанов, 370 км арыков. С 82 тыс дворовых территории населенных пунктов вывезено 29 тыс тонн мусора.
В населенных пунктах и лесном фонде области посажено более 53 тыс саженцев.
Важно отметить, что подобные мероприятия могут стать в дальнейшем доброй традицией. Ведь главная и общая цель проведения подобных акций - ежедневно воспитывать у молодежи экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде.
Самое читаемое
- Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком
- Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь
- Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы