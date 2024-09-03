Две школы в Атырау "заминировали" в первый день учёбы
Сегодня, 06:50
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Сегодня, 06:50Сегодня, 06:50
152Фото: BaigeNews.kz
В Атырау 2 сентября неизвестный сообщил о "минировании" двух школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Сообщение оказалось ложным. В ходе проверки взрывчатые устройства не найдены. По факту ложного сообщения проводится расследование.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы в срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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