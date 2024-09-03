Две школы в Атырау "заминировали" в первый день учёбы

В Атырау 2 сентября неизвестный сообщил о "минировании" двух школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Сообщение оказалось ложным. В ходе проверки взрывчатые устройства не найдены. По факту ложного сообщения проводится расследование.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы в срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.