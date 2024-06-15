Две школьницы избили и ограбили несовершеннолетнюю в Астане

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г.Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении двух школьниц, обвиняемых в совершении грабежа и избиении несовершеннолетней, совершенного в группе лиц по предварительному сговору, передает BaigeNews.kz.

По данным следствия, с целью открытого хищения имущества потерпевшей, одна из школьниц с особым цинизмом нанесла потерпевшей ряд ударов руками и ногами, причиняя физическую боль. Продолжая свои преступные действия, школьницы завладели имуществом потерпевшей – сотовым телефоном, серебряным кольцом, толстовкой и причинили материальный ущерб на сумму 500 тыс тенге.

Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись, просили не лишать их свободы. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключением экспертизы, протоколами выемки и другими материалами уголовного дела.