Две школьницы избили и ограбили несовершеннолетнюю в Астане
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В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г.Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении двух школьниц, обвиняемых в совершении грабежа и избиении несовершеннолетней, совершенного в группе лиц по предварительному сговору, передает BaigeNews.kz.
По данным следствия, с целью открытого хищения имущества потерпевшей, одна из школьниц с особым цинизмом нанесла потерпевшей ряд ударов руками и ногами, причиняя физическую боль. Продолжая свои преступные действия, школьницы завладели имуществом потерпевшей – сотовым телефоном, серебряным кольцом, толстовкой и причинили материальный ущерб на сумму 500 тыс тенге.
Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись, просили не лишать их свободы. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключением экспертизы, протоколами выемки и другими материалами уголовного дела.
"Приговором суда К. и Д. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.191 ч.2 п.1,3 УК.
Учитывая активную роль К. в совершении уголовного правонарушения и достижения совершеннолетнего возраста, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Так как, подсудимая Д. не достигла совершеннолетнего возраста и добровольно возместила ущерб, ей назначено наказание ограничения свободы сроком на 1 год", - вынесли приговор в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г.Астаны.