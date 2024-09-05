Две пропавшие на отдыхе семьи нашли в ВКО с помощью дрона
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Две пропавшие на отдыхе семейные пары были найдены полицией с помощью дрона в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
В полицию обратились близкие одной из пропавших семей. Они сообщили, что 37-летний устькаменогорец вместе с женой, 10-летней дочерью и друзьями 30 августа уехали на отдых в сторону села Карагужиха, запланировав вернуться 1 сентября. Однако с того дня их телефоны оказались отключены, и они не вернулись домой.
Для поиска четырёх взрослых и двух детей были задействованы сотрудники Глубоковского отдела полиции, аппарата ДП ВКО и спасатели. Они разбились на группы и начали прочёсывать местность.
Кроме того, правоохранители использовали дрон. С его помощью удалось установить местонахождение двух семей. Оказалось, что отдыхающие стали заложниками стихии, о чём полицейские немедленно сообщили спасателям.
"Мы поехали отдыхать и оказались в водяном капкане: река поднялась. На протяжении трёх дней мы не могли пересечь эту реку и выбраться. Состояние здоровья моей семьи хорошее, с нами ничего не произошло", – рассказал глава семьи.
Мужчина поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках.
Благодаря слаженным действиям и приложенным усилиям сейчас жизни и здоровью взрослых и детей ничего не угрожает.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Бибигуль Тулегенову оскорбили и не пустили на борт самолёта Air Astana