Две плантации конопли выявили с помощью вертолета в области Улытау

В ходе ОПМ “Карасора” сотрудники департамента полиции области Улытау при содействии вертолета Национальной гвардии МВД РК обнаружили в Жанааркинском и Улытауском районах две плантации, предположительно, конопли, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В Жанааркинском районе изъято 942 куста конопли, устройство для полива и обработки растений. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному культивированию запрещенных растений, содержащих наркотические вещества.

В Улытауском районе полицейские обнаружили 280 кустов, предположительно, конопли, а также задержали жителя Кызылординской области, который возделывал данные растения. В отношении подозреваемого судом Улытауского района избрана мера пресечения в виде ареста.