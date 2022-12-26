Две остановки за несколько часов разбили водители в Павлодаре

Фото: irbistv.kz

Две автобусные остановки снесли на машинах автовладельцы в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инциденты выявили при мониторинге соцсетей.

В ходе проверки установлено, что 26 декабря около 10:45 маршрутный автобус, двигаясь по улице Академика Сатпаева, напротив дома 253/1 совершил наезд на остановку. В 13:16 водитель машины марки Mazda на улице Малайсары Батыра совершил столкновение с Lada Granta. От удара Mazda наехала на остановочный павильон.

"Оба водителя установлены. В отношении каждого возбуждены административные производства по статье 610 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения. Управлению ЖКХ рекомендовано в гражданском порядке обратиться в суд для возмещения материального ущерба и восстановления повреждённых автобусных остановок", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.