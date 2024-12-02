Две новые поликлиники откроют в одном из районов Алматы

Строительство двух новых поликлиник начнётся в 2025 году в Бостандыкском районе Алматы. Каждая из них, как заверили в акимате мегаполиса, будут принимать ежедневно до 500 пациентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городских властей.

Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, отвечая на вопрос жителей о строительстве медицинского учреждения в районе ул. Левитана-Серкебаева и ул.Сыргабекова.

"Новые поликлиники будут оснащены современным оборудованием и иметь при себе клинико-диагностические центры с томографами и МРТ", - говорится в информации акимата Алматы.

Ожидается, что их строительство будет внесено в проект бюджета на 2025 год и начнется весной следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в поликлиниках Казахстана начали внедрять систему Face ID.