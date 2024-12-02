Две новые поликлиники откроют в одном из районов Алматы
Их строительство должно начаться следующей весной.
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Строительство двух новых поликлиник начнётся в 2025 году в Бостандыкском районе Алматы. Каждая из них, как заверили в акимате мегаполиса, будут принимать ежедневно до 500 пациентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городских властей.
Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, отвечая на вопрос жителей о строительстве медицинского учреждения в районе ул. Левитана-Серкебаева и ул.Сыргабекова.
"Новые поликлиники будут оснащены современным оборудованием и иметь при себе клинико-диагностические центры с томографами и МРТ", - говорится в информации акимата Алматы.
Ожидается, что их строительство будет внесено в проект бюджета на 2025 год и начнется весной следующего года.
Напомним, ранее сообщалось, что в поликлиниках Казахстана начали внедрять систему Face ID.
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