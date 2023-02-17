Две новые поликлиники и амбулаторию построят в трёх микрорайонах Алматы

Фото: colodu.club

Две новые поликлиники и амбулаторию построят в трёх микрорайонах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Из-за нехватки поликлиник в Наурызбайском районе и повышения качества медицинской помощи планируется строительство двух новых поликлиник по 500 посещений. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями района.