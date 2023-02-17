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colodu.club Сегодня, 10:40
166
Сегодня, 10:40
166
Фото: colodu.club

Две новые поликлиники и амбулаторию построят в трёх микрорайонах Алматы

Две новые поликлиники и амбулаторию построят в трёх микрорайонах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Из-за нехватки поликлиник в Наурызбайском районе и повышения качества медицинской помощи планируется строительство двух новых поликлиник по 500 посещений. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями района.

"В микрорайоне Курамыс разработана ПСД, ожидаемый срок выхода заключения госэкспертизы - III квартал 2023 года. В микрорайоне Шугыла объявлен конкурс на разработку проектной документации. 

Завершение проектирования с заключением госэкспертизы - первый квартал 2024 года. Врачебную амбулаторию построят в микрорайоне Акжар. Ориентировочный срок завершения проектирования - декабрь 2023 года", - говорится в сообщении.

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#поликлиники #амбулатория #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:40
166
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