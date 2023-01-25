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  • Две нетрезвые подруги угнали машину у жителя Акмолинской области
polisia.kz Сегодня, 17:49
196
Сегодня, 17:49
196
Фото: polisia.kz

Две нетрезвые подруги угнали машину у жителя Акмолинской области

Угонщицу без прав задержали сотрудники батальона патрульной полиции в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz
 
Выяснилось, что две подруги выпили и решили прокатиться на чужом автомобиле. У той, что села за руль, не оказалось прав на управление машиной. 

В отношении женщины составили административный протокол по части 6 статьи 608 КоАП РК. Ей грозит административный арест на 20 суток. 

По факту угона ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

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#происшествия #угон автомобиля #авто #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:49
196
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