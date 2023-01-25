Две нетрезвые подруги угнали машину у жителя Акмолинской области

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Угонщицу без прав задержали сотрудники батальона патрульной полиции в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Выяснилось, что две подруги выпили и решили прокатиться на чужом автомобиле. У той, что села за руль, не оказалось прав на управление машиной.

В отношении женщины составили административный протокол по части 6 статьи 608 КоАП РК. Ей грозит административный арест на 20 суток.

По факту угона ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".