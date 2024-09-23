Две машины разбил лось в Акмолинской области
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На трассе Астана — Петропавловск из-за лося пострадали два автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщение о ДТП поступило в Бурабайский отдел полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что 32-летний водитель Audi, направляясь в сторону Астаны, допустил столкновение с лосем.
После наезда лось, перепрыгнув через криволинейный брус, оказался под колёсами Toyota Prado. Пассажир внедорожника обратился за медицинской помощью.
С начала года на территории Акмолинской области произошло восемь ДТП с участием диких животных, в которых один человек погиб, а девять получили различные травмы.
"Мы призываем водителей проявлять особую внимательность на трассах в вечерами и ночами, так как в этот период олени и лоси активно перемещаются", - сообщили в департаменте полиции региона.