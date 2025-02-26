  • 26 Февраля, 02:24
  • BAIGENEWS

Две машины провалились под лёд в области Жетысу

В МЧС напомнили о рисках передвижения по льду.

Сегодня, 02:22
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 02:22
Сегодня, 02:22
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Фото: pxhere.com

Сотрудники МЧС Казахстана спасли пять человек из провалившихся под лёд машин в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в пяти километрах от Талдыкоргана, в районе базы отдыха.

"Два легковых автомобиля провалились под лёд при переезде через реку. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС отбуксировали машины из устья реки Балыкты на берег. Спасено пять человек, медицинская помощь не потребовалась", - сообщили в ведомстве.

В МЧС напомнили о рисках передвижения по льду и призвали соблюдать меры предосторожности.

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