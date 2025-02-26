Две машины провалились под лёд в области Жетысу
В МЧС напомнили о рисках передвижения по льду.
Сегодня, 02:22
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Сегодня, 02:22Сегодня, 02:22
15Фото: pxhere.com
Сотрудники МЧС Казахстана спасли пять человек из провалившихся под лёд машин в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в пяти километрах от Талдыкоргана, в районе базы отдыха.
"Два легковых автомобиля провалились под лёд при переезде через реку. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС отбуксировали машины из устья реки Балыкты на берег. Спасено пять человек, медицинская помощь не потребовалась", - сообщили в ведомстве.
В МЧС напомнили о рисках передвижения по льду и призвали соблюдать меры предосторожности.
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