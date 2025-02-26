Сотрудники МЧС Казахстана спасли пять человек из провалившихся под лёд машин в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в пяти километрах от Талдыкоргана, в районе базы отдыха.

"Два легковых автомобиля провалились под лёд при переезде через реку. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС отбуксировали машины из устья реки Балыкты на берег. Спасено пять человек, медицинская помощь не потребовалась", - сообщили в ведомстве.

В МЧС напомнили о рисках передвижения по льду и призвали соблюдать меры предосторожности.