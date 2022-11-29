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пресс-служба ДЧС Карагандинской области Сегодня, 18:40
277
Сегодня, 18:40
277
Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Две машины провалились под лёд в Карагандинской области

Два автомобиля ушли под лёд на реке Нура в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

ЧП произошли в Бухар-Жырауском районе вблизи посёлка Мустафина.

Как уточнили спасатели, водители с пассажирами планировали переправиться через реку по ещё неокрепшему льду.

"Провалились две машины: грузовая "ГАЗель", в салоне находилось три человека, и Mercedes, в котором ехали шесть человек, в том числе двое детей. Водители и пассажиры вышли самостоятельно, не пострадали. Местными исполнительными органами и сотрудниками полиции на данном участке организованы ограничительные мероприятия для проезда автомашин", - уточнили в ДЧС.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 18:40
277
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