Две машины провалились под лёд в Карагандинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Два автомобиля ушли под лёд на реке Нура в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

ЧП произошли в Бухар-Жырауском районе вблизи посёлка Мустафина.

Как уточнили спасатели, водители с пассажирами планировали переправиться через реку по ещё неокрепшему льду.