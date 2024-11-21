  • 21 Ноября, 13:10
  • BAIGENEWS

Две крупные транснациональные наркогруппировки "накрыли" в Казахстане

Генеральная прокуратура рассказала о принимаемых мерах по противодействию наркобизнесу.

Сегодня, 11:43
АВТОР
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Две крупные транснациональные наркогруппировки "накрыли" в Казахстане Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Пресечена деятельность 75 нарколабораторий, задержано 87 человек, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья (Молдова, Латвия, Индия и т.д.), передаёт BaigeNews.kz.

Изъято более 1,3 тонны синтетических наркотиков.

Ликвидировано 13 преступных групп занимающихся сбытом наркотиков, из которых 2 транснациональные.

На постоянной основе проводится Антинаркотическое мероприятие "Нашақорлыққа жол жоқ", в ходе которого задержаны за пропаганду наркотиков 17 лиц и уничтожено более 10 тыс. наркограффити.  

Развитие цифровизации позволяло организаторам наркосбыта долгое время оставаться в тени и контролировать весь процесс удаленно, используя интернет-платформы.

В поле зрения правоохранителей зачастую попадали лишь рядовые распространители ("закладчики") наркотиков.

Вместе с тем, правоохранительные и специальные органы при координации прокуратуры стали применять глубокие оперативные разработки и новые методы, которые позволяют добираться до самой верхушки преступных синдикатов.

На настоящий момент, имеется ряд задержаний "кураторов" наркомагазинов и других организаторов наркобизнеса, в том числе лиц, отвечающих за незаконные доходы от наркоторговли.

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