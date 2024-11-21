Две крупные транснациональные наркогруппировки "накрыли" в Казахстане
Генеральная прокуратура рассказала о принимаемых мерах по противодействию наркобизнесу.
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Пресечена деятельность 75 нарколабораторий, задержано 87 человек, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья (Молдова, Латвия, Индия и т.д.), передаёт BaigeNews.kz.
Изъято более 1,3 тонны синтетических наркотиков.
Ликвидировано 13 преступных групп занимающихся сбытом наркотиков, из которых 2 транснациональные.
На постоянной основе проводится Антинаркотическое мероприятие "Нашақорлыққа жол жоқ", в ходе которого задержаны за пропаганду наркотиков 17 лиц и уничтожено более 10 тыс. наркограффити.
Развитие цифровизации позволяло организаторам наркосбыта долгое время оставаться в тени и контролировать весь процесс удаленно, используя интернет-платформы.
В поле зрения правоохранителей зачастую попадали лишь рядовые распространители ("закладчики") наркотиков.
Вместе с тем, правоохранительные и специальные органы при координации прокуратуры стали применять глубокие оперативные разработки и новые методы, которые позволяют добираться до самой верхушки преступных синдикатов.
На настоящий момент, имеется ряд задержаний "кураторов" наркомагазинов и других организаторов наркобизнеса, в том числе лиц, отвечающих за незаконные доходы от наркоторговли.
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