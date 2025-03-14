Две команды Казахстана пробились в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку
В эстафете среди смешанных команд казахстанские шорт-трекисты получили дисквалификацию.
Сегодня, 18:24
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Сегодня, 18:24Сегодня, 18:24
47Фото: НОК РК
Мужская и женская команды Казахстана по шорт-треку успешно выступили в четвертьфинале чемпионата мира в Пекине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
В женской эстафете наши спортсменки после падения Польши и дисквалификации Италии завершили четвертьфинал на первом месте.
Также в полуфинал вышла и мужская команда. В своём забеге Казахстан стал вторым, уступив Канаде.
В эстафете среди смешанных команд казахстанские шорт-трекисты получили дисквалификацию.
Ранее в полуфинал на дистанции 1500 метров вышли Адиль Галиахметов и Ольга Тихонова.