  • 14 Марта, 18:41
  • BAIGENEWS

Две команды Казахстана пробились в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку

В эстафете среди смешанных команд казахстанские шорт-трекисты получили дисквалификацию.

Сегодня, 18:24
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НОК РК Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: НОК РК

Мужская и женская команды Казахстана по шорт-треку успешно выступили в четвертьфинале чемпионата мира в Пекине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

В женской эстафете наши спортсменки после падения Польши и дисквалификации Италии завершили четвертьфинал на первом месте.

Также в полуфинал вышла и мужская команда. В своём забеге Казахстан стал вторым, уступив Канаде. 

В эстафете среди смешанных команд казахстанские шорт-трекисты получили дисквалификацию. 

Ранее в полуфинал на дистанции 1500 метров вышли Адиль Галиахметов и Ольга Тихонова. 

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