Мужская и женская команды Казахстана по шорт-треку успешно выступили в четвертьфинале чемпионата мира в Пекине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

В женской эстафете наши спортсменки после падения Польши и дисквалификации Италии завершили четвертьфинал на первом месте.

Также в полуфинал вышла и мужская команда. В своём забеге Казахстан стал вторым, уступив Канаде.

В эстафете среди смешанных команд казахстанские шорт-трекисты получили дисквалификацию.

Ранее в полуфинал на дистанции 1500 метров вышли Адиль Галиахметов и Ольга Тихонова.