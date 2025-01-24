Две казахстанские теннисистки вышли в полуфинал турнира ITF в Анталии
Теннисистки между собой смогут сыграть только в финале.
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
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В турецкой Анталии продолжается серия турниров ITF W15, в парном разряде которого две казахстанские спортсменки пробились в полуфинал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.
18-летняя Асылжан Арыстанбекова в паре с россиянкой Дарьей Шадчневой в четвертьфинале обыграли китайско-японскую пару Яиджин Цао / Ена Койке — 6:2, 6:3.
19-летняя Сандугаш Кенжибаева в паре с немкой Жоэль Лилли-Софи Стойр под ноль забрали матч у пары Мелисс Бойден (Нидерланды) / Мария Михайлова (Россия) — 6:0, 6:0.
По воле жеребия Сандугаш и Асылжан между собой смогут сыграть только в финале.
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