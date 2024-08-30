Две казахстанские спортсменки выступят на Паралимпиаде в Париже 30 августа
Сегодня, 07:51
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Сегодня, 07:51Сегодня, 07:51
107Фото: Мейіржан Амангелдиев
На XVII летних Паралимпийских игр в Париже 30 августа казахстанские спортсменки выступят в двух видах спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
В пара таеквондо по результатам жеребьёвки Камила Досмалова в 1/4 финала выступит против победительницы пары Джульетта Мойпо (Кения) – Мария Мицев (Сербия).
В пара лёгкой атлетике Салтанат Әбілхасымқызы выступит в дисциплине на 100 метров.
Таким образом, 30 августа Казахстан будет участвовать в разыгрывании двух комплектов медалей по двум видам спорта.
Сообщалось, что сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпийских игр в Париже. В первом матче группового этапа она одолела Францию со счётом 3:0.
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