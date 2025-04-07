Вдова сварщика, погибшего при несчастном случае на предприятии, выиграла судебное дело. Компании, причастные к смерти ее супруга, обязаны возместить ущерб, передаёт BaigeNews.kz.

В 2021 году произошел трагический случай на одном из казахстанских предприятий, когда при демонтаже трубы водопровода пожарного гидранта в колодце погиб сварщик. Причиной трагедии стало возгорание газо-воздушной смеси в замкнутом пространстве колодца, что привело к острому отравлению угарным газом.

Вдова погибшего сварщика обратилась в суд с иском к двум ТОО, требуя возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного несчастным случаем на территории первого ТОО. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, присудив вдове 410 тыс тенге материального ущерба и 10 млн тенге компенсации за моральный вред.

Однако апелляционный суд изменил решение, отказав в иске, ссылаясь на отсутствие трудовых отношений между погибшим и ответчиками, а также на недостаточность доказательств вины компаний.

Председатель Верховного Суда по ходатайству вдовы внес представление о пересмотре постановления апелляционной инстанции. В своем представлении он указал, что в данном деле речь идет не о трудовых отношениях, а о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, причиненного источником повышенной опасности.

Судьи подчеркнули, что согласно Гражданскому кодексу, ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины, если вред был причинен жизни и здоровью граждан.

Кроме того, уполномоченный орган подтвердил, что работы с повышенной опасностью, включая работы в колодцах, требуют особого контроля и соблюдения безопасности.

"В данном случае ответчики не приняли должных мер безопасности, что привело к трагедии. Колодец, в котором произошел несчастный случай, находился на территории одного из ответчиков, что подтверждается актом разграничения сетей водопровода и канализации. Поэтому организация несет ответственность за условия труда, даже если официальных трудовых отношений с погибшим не было", - говорится в сообщении суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда удовлетворила представление Председателя Верховного Суда и отменила решение апелляции. В силу осталось решение суда первой инстанции, и требования вдовы были признаны обоснованными. Компании обязаны выплатить компенсацию.