Две казахстанские компании попали в санкционный список
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Не создавать на пустом месте идеологемы попросил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, отвечая на вопрос о санкционных рисках в Казахстане, передаёт BaigeNews.
Арман Шаккалиев сообщил, что в санкционный список попали две казахстанские компании.
"Этот список американский, он не поменялся, две компании там присутствуют. Это компании, которые занимались торговлей радиоэлектроники и их компонентов. Одна компания уже закрыта, она не работает. Поэтому никаких дополнительных списков у нас нет", - заявил Арман Шаккалиев в кулуарах мажилиса.
По его словам, вокруг этой темы очень много спекуляций и инсинуаций.
"Разные эксперты из ближнего зарубежья какие-то оценки дают. Мы еще раз говорим, что у нас есть свои экономические интересы во внешней торговле - мы следуем им. Есть наши международные обязательства по экспортному контролю, мы их соблюдаем. У нас любят на пустом месте создавать свои какие-то идеологемы и свои выводы - еще раз повторяю, мы руководствуемся экономическим прагматизмом. Выгодно - торгуем, не выгодно - не торгуем. Есть международные обязательства - мы их соблюдаем. Все. Весь вопрос вокруг этого надо конструировать", - призвал министр.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
- Новая функция WhatsApp ударит по мошенникам и спамерам
- Туриста искали с помощью вертолёта в горах в Алматинской области