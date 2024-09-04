Две казахстанские компании попали в санкционный список

Не создавать на пустом месте идеологемы попросил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, отвечая на вопрос о санкционных рисках в Казахстане, передаёт BaigeNews.

Арман Шаккалиев сообщил, что в санкционный список попали две казахстанские компании.

"Этот список американский, он не поменялся, две компании там присутствуют. Это компании, которые занимались торговлей радиоэлектроники и их компонентов. Одна компания уже закрыта, она не работает. Поэтому никаких дополнительных списков у нас нет", - заявил Арман Шаккалиев в кулуарах мажилиса.

По его словам, вокруг этой темы очень много спекуляций и инсинуаций.