Две главные интриги выборов в Мажилис назвал Рахим Ошакбаев

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Директор центра прикладных исследований "Talap" рассказал, каких изменений стоит ожидать от предстоящих выборов в Мажилис, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, роспуск парламента и переизбрание депутатов были ожидаемыми событиями в связи с направлениями Послания, с которым Токаев обратился к народу в сентябре 2022 года.

"Я думаю, что ни у кого нет сомнений в необходимости перезагрузки и досрочных перевыборов с учётом того, что всё-таки у нас случились трагичсекие события января, которые можно точно назвать политическим кризисом", - сказал Р. Ошакбаев.

Тем не менее политолог не прогнозирует существенных изменений в политике и экономике:

"Больших ожиданий того, что это приведёт к существенной смене политической парадигмы или экономической политики нет. В целом, есть опеределённые различия, связанные с одномандатниками, 29 мест, снижением порога прохождения партий в Мажилис, регистрацией двух новых политических партий "Байтак" и "Республика", но фундаментально политическая система осталась прежней с достаточно высокой концентрацией власти в руках института президентства".

Главными интригами Ошакбаев назвал появление одномандатников и их последующее влияние на важные решения во власти.