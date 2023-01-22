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  • Две главные интриги выборов в Мажилис назвал Рахим Ошакбаев
egemen.kz Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12
275
Фото: egemen.kz

Две главные интриги выборов в Мажилис назвал Рахим Ошакбаев

Директор центра прикладных исследований "Talap" рассказал, каких изменений стоит ожидать от предстоящих выборов в Мажилис, передаёт BaigeNews.kz. 

По его мнению, роспуск парламента и переизбрание депутатов были ожидаемыми событиями в связи с направлениями Послания, с которым Токаев обратился к народу в сентябре 2022 года.

"Я думаю, что ни у кого нет сомнений в необходимости перезагрузки и досрочных перевыборов с учётом того, что всё-таки у нас случились трагичсекие события января, которые можно точно назвать политическим кризисом", - сказал Р. Ошакбаев.

Тем не менее политолог не прогнозирует существенных изменений в политике и экономике:

"Больших ожиданий того, что это приведёт к существенной смене политической парадигмы или экономической политики нет. В целом, есть опеределённые различия, связанные с одномандатниками, 29  мест, снижением порога прохождения партий в Мажилис, регистрацией двух новых политических партий "Байтак" и "Республика", но фундаментально политическая система осталась прежней с достаточно высокой концентрацией власти в руках института президентства".

Главными интригами Ошакбаев назвал появление одномандатников и их последующее влияние на важные решения во власти.

"Основная небольшая интрига заключается в том, смогут ли вообще независимые от власти несистемные кандидаты по одномандатным округам пройти в Мажилис парламента, я думаю, что не особо. И вторая интрига, наверно, в рамках межпартийной конкуренции добавление хорошей ложки одномандатников сделает ли более функциональным парламент, который бы брал позицию, отличную от позиции правительства по ключевым вопросам экономической политики, госпрограмм и, самое главное, конечно, бюджета. У нас в истории никогда не было, чтобы представленный правительством бюджет застревал и был возвращён правительству на доработку. То есть всегда с небольшими штрихами парламент всегда поддерживал позицию правительства. Предполагаю, что это всё сохранится, но если парламент в этом отношении будет самостоятельный и дееспособный, я буду очень приятно удивлён", - заключил Р. Ошакбаев. 

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#выборы #Мажилис #Парламент РК
Амантаева Сайра Журналист
Сегодня, 11:12
275
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