Две газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 запустят в октябре в Астане

В октябре 2023 года планируется запуск шести комплектов котлов газовой тепловой станции "Юго-Восток" и 6 котлов газовой тепловой станции "Туран", передаёт BaigeNews.kz.

В октябре 2023 года планируется запуск 6 комплектов котлов газовой станции "Юго-Восток". Общая мощность котлов - 230 МВт (191 Гкал/ч). В ноябре 2023 года будет запущено еще 5 комплектов котлов, общая мощность которых 192 МВт (159 Гкал/ч).

"Газовая тепловая станция "Туран" планирует в октябре 2023 года запустить 6 котлов общей мощностью 400 МВТ (345 Гкал).Запуск ТЭЦ-3 запланирован поэтапно до начала отопительного сезона 2023-2024 годов", - сообщили в акимате.

Напомним, в начале текущего месяца аким Астаны Женис Касымбек доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения города. Тогда аким пообещал уже в предстоящем отопительном сезоне поэтапно ввести в эксплуатацию газовые тепловые станции и ТЭЦ-3. Они дадут 1100 Гкал/ч тепла, что позволит обеспечить профицит тепловой энергии в столице.