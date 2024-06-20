Две девушки пропали на отдыхе в Костанайской области

Спасатели Костанайской области извлекли из воды тело девушки в районе Б. Майлина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

“В селе Варваринка, близ реки Аят во время отдыха с родителями пропали две девушки 2008 и 2006 годов рождения. Силами спасателей, тело одной девушки извлечено из водоема без признаков жизни”, - говорится в сообщении.