Две девушки пропали на отдыхе в Костанайской области
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
112Фото: ДЧС Костанайской области
Спасатели Костанайской области извлекли из воды тело девушки в районе Б. Майлина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.
“В селе Варваринка, близ реки Аят во время отдыха с родителями пропали две девушки 2008 и 2006 годов рождения. Силами спасателей, тело одной девушки извлечено из водоема без признаков жизни”, - говорится в сообщении.
Поиски второй девушки продолжаются.
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