  • 20 Июня, 16:19
  • BAIGENEWS

Две девушки пропали на отдыхе в Костанайской области

Сегодня, 15:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Костанайской области Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
112
Фото: ДЧС Костанайской области

Спасатели Костанайской области извлекли из воды тело девушки в районе Б. Майлина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

“В селе Варваринка, близ реки Аят во время отдыха с родителями пропали две девушки 2008 и 2006 годов рождения. Силами спасателей, тело одной девушки извлечено из водоема без признаков жизни”, - говорится в сообщении.

Поиски второй девушки продолжаются.

Самое читаемое

Наверх