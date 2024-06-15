Две девочки утонули в Костанайской области

Двое подростков утонули в реке Уй Костанайской области, купаясь в необорудованном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Трагедия произошла 15 июня в селе Кенерал Федоровского района. По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 года рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых.

Спасатели извлекли из водоёма тело одной девочки без признаков жизни, поиски второго подростка продолжаются.

В ДЧС Костанайской области призвали граждан соблюдать правила безопасности на водоёмах.

"Будьте внимательны и осторожны, следите за детьми и не забывайте о спасательных средствах. Не купайтесь в необорудованных местах", — напомнили В ДЧС.

Ранее спасатели доставили на берег 25-летнего мужчину и подростков 10 и 15 лет, которые перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь.

В Павлодаре водолазы извлекли из реки Усолка тело утонувшего 20-летнего парня.