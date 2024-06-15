Две девочки утонули в Костанайской области
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Двое подростков утонули в реке Уй Костанайской области, купаясь в необорудованном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Трагедия произошла 15 июня в селе Кенерал Федоровского района. По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 года рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых.
Спасатели извлекли из водоёма тело одной девочки без признаков жизни, поиски второго подростка продолжаются.
В ДЧС Костанайской области призвали граждан соблюдать правила безопасности на водоёмах.
"Будьте внимательны и осторожны, следите за детьми и не забывайте о спасательных средствах. Не купайтесь в необорудованных местах", — напомнили В ДЧС.
Ранее спасатели доставили на берег 25-летнего мужчину и подростков 10 и 15 лет, которые перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь.
В Павлодаре водолазы извлекли из реки Усолка тело утонувшего 20-летнего парня.
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