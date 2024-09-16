Две девочки упали с высотки и разбились в Алматы
Сегодня, 16:14
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Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
62Фото: baigenews.kz
Две девочки погибли, упав с высоты в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла утром в Алмалинском районе.
"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
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