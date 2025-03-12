Девочки в возрасте восемь и десять месяцев получили ожоги от чистящего средства в Павлодаре. Инциденты произошли в домашней обстановке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщил комбустиолог детской областной больницы Кахарман Баймуратов, детям оказывается необходимая медицинская помощь в отделении травматологии. Состояние девочек стабильно.
Одна из пострадавших получила ожоги правого бедра и левой голени, поражение составило четыре процента кожи, возможны следы от ожогов. Вторая девочка пострадала от химического вещества Azelit, которое попало на правое предплечье, кисть, бедро и брюшную стенку. Эта девочка готовится к выписке, а первая продолжит лечение в стационаре из-за глубины ожогов.
Врачи напоминают, что бытовая химия представляет серьёзную опасность для детей. Они рекомендуют родителям:
- Хранить чистящие средства в недоступных для детей местах, предпочтительно в шкафах с замками.
- Не переливать бытовую химию в бутылки из-под напитков, чтобы избежать случайного употребления.
- Не оставлять открытые емкости с химикатами во время уборки.
- Учить детей с раннего возраста о опасности бытовой химии для здоровья.
- В случае контакта с химическими средствами немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды и вызвать скорую помощь.