Девочки в возрасте восемь и десять месяцев получили ожоги от чистящего средства в Павлодаре. Инциденты произошли в домашней обстановке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщил комбустиолог детской областной больницы Кахарман Баймуратов, детям оказывается необходимая медицинская помощь в отделении травматологии. Состояние девочек стабильно.

Одна из пострадавших получила ожоги правого бедра и левой голени, поражение составило четыре процента кожи, возможны следы от ожогов. Вторая девочка пострадала от химического вещества Azelit, которое попало на правое предплечье, кисть, бедро и брюшную стенку. Эта девочка готовится к выписке, а первая продолжит лечение в стационаре из-за глубины ожогов.

Врачи напоминают, что бытовая химия представляет серьёзную опасность для детей. Они рекомендуют родителям: