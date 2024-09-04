Две бронзовые медали завоевали казахстанские борцы на чемпионате мира U20
Сегодня, 02:08
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Сегодня, 02:08Сегодня, 02:08
71Фото: UWW
На чемпионате мира по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Понтеведре (Испания), Казахстан отметился двумя бронзовыми медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Успеха добились борцы греко-римского стиля.
Айбек Айтбеков в весе до 55 килограммов в схватке за третье место оказался сильнее Максима Смарнова (Молдавия) - 10:1.
Также третьим стал Темирлан Турдакын, выступающий в весовой категории до 87 килограммов. В малом финале он выиграл у Рубена Геворгяна из Армении со счетом 3:1.
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