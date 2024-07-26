Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш
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Первыми в мире официально зарегистрированными жертвами лихорадки Оропуш стали две молодые жительницы Бразилии, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.
По информации Министерства здравоохранения Бразилии, две женщины, проживавшие в штате Баия, скончались от этого заболевания. Третий предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш расследуется в настоящее время в штате Санта-Катарина.
Отмечается, что в мировой научной литературе до настоящего времени не было зафиксировано сообщений о летальных случаях заболевания лихорадкой Оропуш.
Лихорадка Оропуш получила свое название по одноименной реке, протекающей по территории республики Тринидад и Тобаго, где вирус был впервые обнаружен. Вирус циркулирует в Центральной и Южной Америке и странах Карибского бассейна. Носителями вируса лихорадки Оропуш являются приматы и ленивцы, предполагается, что в роли переносчиков также могут выступать птицы. Симптомы лихорадки Оропуш внешне напоминают проявления лихорадки денге: высокая температура, мышечные и головные боли, рвота, сыпь, боль в суставах.
В 2024 году в Бразилии выявлено уже свыше 7 тысяч случаев заболевания лихорадкой Оропуш.
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