Две бразильянки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш

Первыми в мире официально зарегистрированными жертвами лихорадки Оропуш стали две молодые жительницы Бразилии, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

По информации Министерства здравоохранения Бразилии, две женщины, проживавшие в штате Баия, скончались от этого заболевания. Третий предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш расследуется в настоящее время в штате Санта-Катарина.

Отмечается, что в мировой научной литературе до настоящего времени не было зафиксировано сообщений о летальных случаях заболевания лихорадкой Оропуш.

Лихорадка Оропуш получила свое название по одноименной реке, протекающей по территории республики Тринидад и Тобаго, где вирус был впервые обнаружен. Вирус циркулирует в Центральной и Южной Америке и странах Карибского бассейна. Носителями вируса лихорадки Оропуш являются приматы и ленивцы, предполагается, что в роли переносчиков также могут выступать птицы. Симптомы лихорадки Оропуш внешне напоминают проявления лихорадки денге: высокая температура, мышечные и головные боли, рвота, сыпь, боль в суставах.

В 2024 году в Бразилии выявлено уже свыше 7 тысяч случаев заболевания лихорадкой Оропуш.