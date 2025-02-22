Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас выступила на вечере бокса Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она провела бой с представительницей Боливии Есенией Токо по прозвищу "Барби". Интересно, что сама Лукас также носит это прозвище. Этот поединок прошел во втором наилегчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов по две минуты. Он закончился победой Лукас техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Есения Токо потерпела первое поражение в профи. Добавим, что для Лукас это был третий бой за 20 дней: ранее она также победила нигерийку Айисат Орийоми и венесуэльскую боксершу Джоану Суньигу