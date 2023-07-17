Две аварии с участием "cкорых" произошли в Караганде

Фото: pxhere.com

За день в Караганде произошли две аварии с участием машин "скорой помощи". Пострадала медсестра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Патриот.

Первое ДТП произошло на пересечении центрального проспекта Бухар-Жырау и Саранского шоссе. В "скорую", спешившую на вызов, врезался грузовик. Неотложка упала на бок. Никто не пострадал.

Вторая авария случилась на участке дороги в сторону Майкудука возле АЗС "Казмунайгаз". Столкнулись спецмашина и автобус №43. Пострадала медсестра.