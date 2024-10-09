Дважды оправданному за убийство экс-диджею вынесли приговор в Костанае

В Костанае суд вынес приговор по делу по убийстве посетителя бара James Bond Биржана Жунусова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В смерти обвиняли уже бывшего на тот момент диджея бара Игоря Фоминых. Согласно материалам дела, Жунусов вместе с пьяными друзьями пришёл в бар, куда его не пустили из-за сильного опьянения. Тогда компания устроила драку, в которую вмешался Фоминых, который нанёс удар в челюсть Жунусову. Биржан упал на асфальт, получил травму и позже умер в больнице.

В феврале этого года суд первой инстанции Костаная Фоминых оправдал, признав в его действиях допустимую самооборону. Суд апелляционной инстанции поддержал приговор городского суда.

В августе стало известно, что Фоминых будут судить в третий раз, так как родственники погибшего подали протест в Генеральную прокуратуру и она его поддержала.

Сегодня по делу вынесли уже третий приговор и он оказался обвинительным.

Суд назначил Игорю Фоминых полтора года лишения свободы в колонии-поселении.

"Согласно первоначальным показаниям самого Фоминых на досудебной стадии он нанес удар в челюсть клиенту. От этого он упал на асфальт и ударился. Позже Фоминых коренным образом поменял показания и стал говорить, что не наносил удар в челюсть. Но суд отнёсся к ним критически", – прокомментировала обвинительный приговор судья Алтынай Сагиндикова.

Приговор вступил в законную силу, и не может быть обжалован через кассационную инстанцию, а только через Генеральную прокуратуру, пояснила судья.