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Дважды оправданному за убийство экс-диджею вынесли приговор в Костанае

Сегодня, 11:45
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: BaigeNews.kz

В Костанае суд вынес приговор по делу по убийстве посетителя бара James Bond Биржана Жунусова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В смерти обвиняли уже бывшего на тот момент диджея бара Игоря Фоминых. Согласно материалам дела, Жунусов вместе с пьяными друзьями пришёл в бар, куда его не пустили из-за сильного опьянения. Тогда компания устроила драку, в которую вмешался Фоминых, который нанёс удар в челюсть Жунусову. Биржан упал на асфальт, получил травму и позже умер в больнице.

В феврале этого года суд первой инстанции Костаная Фоминых оправдал, признав в его действиях допустимую самооборону. Суд апелляционной инстанции поддержал приговор городского суда.

В августе стало известно, что Фоминых  будут судить в третий раз, так как родственники погибшего подали протест в Генеральную прокуратуру и она его поддержала.

Сегодня по делу вынесли уже третий приговор и он оказался обвинительным.

Суд назначил Игорю Фоминых полтора года лишения свободы в колонии-поселении.

"Согласно первоначальным показаниям самого Фоминых на досудебной стадии он нанес удар в челюсть клиенту. От этого он упал на асфальт и ударился. Позже Фоминых коренным образом поменял показания и стал говорить, что не наносил удар в челюсть. Но суд отнёсся к ним критически", –  прокомментировала обвинительный приговор судья Алтынай Сагиндикова.

Приговор вступил в законную силу, и не может быть обжалован через кассационную инстанцию, а только через Генеральную прокуратуру, пояснила судья.

"Это приравнивает наши шансы к пересмотру к нулю, потому что Генпрокуратура фактически отменила первый оправдательный приговор", – сказал адвокат подсудимого Константин Геращенко.

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