Двадцать человек эвакуировали из пожара в доме в Караганде

Силами ДЧС Карагандинской области из пожара спасено 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.

По информации ведомства, возгорание в 3-х этажном жилом доме произошло 22 января в 02-21 часов в Караганде.

"Пожар был ликвидирован в 03-09. В ходе тушения пожара сотрудниками ДЧС при помощи спасательных колпаков спасено 20 человек, из них 6 детей. На месте пожара был организован обогрев для спасенных людей", - сообщили в ДЧС.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.