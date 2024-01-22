Двадцать человек эвакуировали из пожара в доме в Караганде
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
50Фото: gov.kz
Силами ДЧС Карагандинской области из пожара спасено 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.
По информации ведомства, возгорание в 3-х этажном жилом доме произошло 22 января в 02-21 часов в Караганде.
"Пожар был ликвидирован в 03-09. В ходе тушения пожара сотрудниками ДЧС при помощи спасательных колпаков спасено 20 человек, из них 6 детей. На месте пожара был организован обогрев для спасенных людей", - сообщили в ДЧС.
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
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