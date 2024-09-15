  • 15 Сентября, 22:03
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Два "золота" завоевал Казахстан на Гран-при по дзюдо в Хорватии

Сегодня, 20:49
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Международная федерация дзюдо Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: Международная федерация дзюдо

Команда Казахстана по дзюдо завершила свое выступление на турнире серии Гран-при в Загребе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В заключительный день до утешительного раунда дошла Акерке Рамазанова (свыше 78 килограммов). Спортсменка уступила Марии Холварт из Австрии, что не позволило ей побороться за третье место.

Таким образом, в активе команды Казахстана три медали. Первыми стали Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг). Галия Тынбаева (до 48 кг) финишировала на втором месте. 

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