Два "золота" завоевал Казахстан на Гран-при по дзюдо в Хорватии

Команда Казахстана по дзюдо завершила свое выступление на турнире серии Гран-при в Загребе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В заключительный день до утешительного раунда дошла Акерке Рамазанова (свыше 78 килограммов). Спортсменка уступила Марии Холварт из Австрии, что не позволило ей побороться за третье место.

Таким образом, в активе команды Казахстана три медали. Первыми стали Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг). Галия Тынбаева (до 48 кг) финишировала на втором месте.