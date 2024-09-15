Два "золота" завоевал Казахстан на Гран-при по дзюдо в Хорватии
Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49Сегодня, 20:49
133Фото: Международная федерация дзюдо
Команда Казахстана по дзюдо завершила свое выступление на турнире серии Гран-при в Загребе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В заключительный день до утешительного раунда дошла Акерке Рамазанова (свыше 78 килограммов). Спортсменка уступила Марии Холварт из Австрии, что не позволило ей побороться за третье место.
Таким образом, в активе команды Казахстана три медали. Первыми стали Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг). Галия Тынбаева (до 48 кг) финишировала на втором месте.
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