Два жителя Жезказгана подозреваются в рекламе финансовой пирамиды
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Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo, передаёт BaigeNews.kz.
Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Улытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства при координации прокуратуры региона.
Установлено, что подозреваемые лица лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды посредством проведения встреч и собраний с населением, с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды, а также информационных ресурсов (сайт видеохостинга YouTube, мессенджеры Whatsapp и Telegram, социальные сети Facebook, Instagram).
Данные деяния позволили им привлечь средства от более 80 граждан, с причинением им ущерба в сумме свыше 63 млн тенге.
В настоящее время проводится расследование по ст. 217-1 УК РК – реклама финансовой пирамиды группой лиц.
Кроме этого, в отношении данных лиц проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды MetaGo.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании MetaGo, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания или в call-центр АФМ.
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