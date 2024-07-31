Два жителя Улытау призывали вкладывать деньги в финансовую пирамиду

Досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство.



Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды "MetaGo", а также руководили её структурным подразделением на территории г.Жезказган.

"Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге", - говорится в сообщении.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статья 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.