Два жилых блока построили в колонии в Акмолинской области
Здания возвели в рамках программы, которая предусматривает поэтапный переход от отрядной системы к покамерному содержанию осуждённых.
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На территории учреждения №7 ДУИС по Акмолинской области завершили строительство двух жилых блоков для осуждённых. Здания показали представителям госструктур, надзорных и правоохранительных органов региона, передаёт BaigeNews.kz.
В МВД отметили, что для улучшения условий содержания осуждённых в рамках реализации Дорожной карты по модернизации инфраструктуры пенитенциарной системы было запланировано строительство новых учреждений, отвечающих всем международным стандартам.
"Строительство проводится в рамках правительственной программы развития уголовно-исполнительной системы, которая предусматривает поэтапный переход от прежней отрядной системы к покамерному содержанию осуждённых. На первоначальном этапе с 2022 по 2024 годы планировалось открытие новых жилых блоков в нескольких учреждениях УИС областей, в том числе Акмолинской. На сегодня на территории учреждения №7 ДУИС по Акмолинской области завершено строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест покамерно", - сообщили в ведомстве.
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