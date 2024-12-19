На территории учреждения №7 ДУИС по Акмолинской области завершили строительство двух жилых блоков для осуждённых. Здания показали представителям госструктур, надзорных и правоохранительных органов региона, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД отметили, что для улучшения условий содержания осуждённых в рамках реализации Дорожной карты по модернизации инфраструктуры пенитенциарной системы было запланировано строительство новых учреждений, отвечающих всем международным стандартам.