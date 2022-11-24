Два завода оштрафовали за загрязнение воздуха в Атырауской области

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Мобильная группа при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области выявила нарушения в предельно допустимых выбросах с двух заводов региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Специалисты отбирали пробы воздуха в 29 точках селитебной зоны Атырау и в 17 точках на территории Кульсары. Так, с января по октябрь они проверили 8 038 проб воздуха на 24 ингредиента из селитебной зоны. И обнаружили в атмосферном воздухе керосин, бензин, диоксид серы, изопропилбензол и углерод.