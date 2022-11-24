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  • Два завода оштрафовали за загрязнение воздуха в Атырауской области
pixabay.com Сегодня, 12:45
259
Сегодня, 12:45
259
Фото: pixabay.com

Два завода оштрафовали за загрязнение воздуха в Атырауской области

Мобильная группа при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области выявила нарушения в предельно допустимых выбросах с двух заводов региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Специалисты отбирали пробы воздуха в 29 точках селитебной зоны Атырау и в 17 точках на территории Кульсары. Так, с января по октябрь они проверили 8 038 проб воздуха на 24 ингредиента из селитебной зоны. И обнаружили в атмосферном воздухе керосин, бензин, диоксид серы, изопропилбензол и углерод.

"В целях решения вопроса по загрязнению атмосферного воздуха области создана рабочая группа с включением компетентных органов и заинтересованных лиц с целью выявления объектов, загрязняющих атмосферный воздух. Так, в 2022 году на основании письма Департамента экологии по Атырауской области к ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ), ТОО "НефтеСтройСервис ЛТД" по факту превышения предельно допустимых концентраций углеводородов, оксида углерода и углеводородов в атмосферном воздухе были приняты администартивные меры воздействия в виде штрафов на сумму 5 880 960 тенге", - говорится в сообщении Комитета.

 

 

 

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#НПЗ #штрафы #загрязненный воздух #экология #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:45
259
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