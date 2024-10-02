Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене
Сегодня, 10:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
90Фото: ijew.ru
Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене, передаёт BaigeNews.
"Никто не пострадал, мы проводим предварительное расследование на месте происшествия. Возможная связь [взрывов] с посольством Израиля, расположенным в этом районе, расследуется", - сообщила полиция Копенгагена в соцсети X.
Самое читаемое
- "Меня просили уйти": Как пенсионер Баян Ахметжанова борется за права пожилых
- Труп 20-летней девушки нашли в Астане
- "Барыс" проиграл нижегородскому "Торпедо" со счётом 1:10
- Пациентов эвакуировали из реабилитационного центра в Щучинске из-за пожара
- "На теле не было живого места" – избиение ребёнка расследуют в Петропавловске