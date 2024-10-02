  • 2 Октября, 11:11
  • BAIGENEWS

Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене

Сегодня, 10:44
АВТОР
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ijew.ru Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
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Фото: ijew.ru
Два взрыва произошли рядом с посольством Израиля в Копенгагене, передаёт BaigeNews
"Никто не пострадал, мы проводим предварительное расследование на месте происшествия. Возможная связь [взрывов] с посольством Израиля, расположенным в этом районе, расследуется", - сообщила полиция Копенгагена в соцсети X.

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