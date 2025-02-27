Высшее образование можно получить в военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в г.Алматы, военном институте Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова в г.Актобе и военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в г.Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Послевузовское образование - в Национальном университете обороны в Астане, который также ежегодно проводит повышение квалификации более 1000 человек.



Техническое и профессиональное образование предлагают три военных колледжа в Астане, Щучинске и Шымкенте. В колледжах обучаются профессиональные сержанты для мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерных подразделений, войск связи, подразделений по эксплуатации и ремонту вооружения и военной техники.

"Кроме того, министерством обороны ведется работа по открытию еще двух военных колледжей на базе республиканских школ "Жас улан" – военно-спортивного колледжа имени Бауыржана Момышулы в Алматы и военного колледжа имени Талгата Бигельдинова в Караганде. В текущем году будет проведен первый прием в данные военные колледжи на базе основного среднего образования", - сказал начальник Департамента военного образования и науки МО РК полковник Мурат Олжабаев на пресс-конференции в СЦК.

Будущих военнослужащих будут готовить по таким специальностям, как инструктор по физической культуре и спорту, управление разведывательными, десантно-штурмовыми подразделениями, управление подразделениями ракетных войск и артиллерии, вещевое обеспечение и продовольственное обеспечение.