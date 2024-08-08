Два уголовных дела возбудили после гибели пяти детей в ДТП в Актюбинской области

После ДТП в Актюбинской области, в результате которого погибли восемь человек, в том числе пятеро детей, возбудили сразу два уголовных дела, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится судебное расследование – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Подозреваемое лицо, водитель MAN, водворён в ИВС", - сообщили в полиции.

Кроме того, начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, где будет дана правовая оценка всем ответственным лицам.

Назначены экспертизы.

Авария произошла 7 августа на трассе "Самара-Шымкент". Столкнулись грузовик MAN и Toyota Ipsun. В результате погибли водитель минивэна и семь пассажиров, в том числе пятеро детей.

Рабочую группу, прибывшую на место происшествия, курирует замакима области Жолдас Батырхан.