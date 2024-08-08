Два уголовных дела возбудили после гибели пяти детей в ДТП в Актюбинской области
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После ДТП в Актюбинской области, в результате которого погибли восемь человек, в том числе пятеро детей, возбудили сразу два уголовных дела, передаёт BaigeNews.kz.
"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится судебное расследование – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Подозреваемое лицо, водитель MAN, водворён в ИВС", - сообщили в полиции.
Кроме того, начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, где будет дана правовая оценка всем ответственным лицам.
Назначены экспертизы.
Авария произошла 7 августа на трассе "Самара-Шымкент". Столкнулись грузовик MAN и Toyota Ipsun. В результате погибли водитель минивэна и семь пассажиров, в том числе пятеро детей.
Рабочую группу, прибывшую на место происшествия, курирует замакима области Жолдас Батырхан.
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