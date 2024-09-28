Два учителя распылили перцовый баллончик в школе СКО

На севере Казахстана двоих учителей привлекли к ответственности за мелкое хулиганство: педагоги распылили перцовый баллончик в фойе школы, из-за чего пришлось эвакуировать школьников и персонал учебного заведения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО, инцидент произошёл в селе Талшык Акжарского района.

"27 сентября в полицию поступило сообщение, что в школе учащиеся падают в обморок и в помещении стоит специфический запах. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы и участковый инспектор полиции эвакуировали из здания учащихся, техперсонал и педагогов, после чего приступили к осмотру помещения. В ходе разбирательства установлено, что двое учителей данной школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них, не осознавая последствий, распылил, в результате содержимое распространилось в помещении", — говорится в сообщении.

После произошедшего в районную больницу обратились двое учащихся 11 и 9 лет, а также 53-летняя женщина. Их осмотрели медики, в госпитализации пострадавшие не нуждались. Учителей, распыливших перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности.