  • 19 Декабря, 13:47
  • BAIGENEWS

Два ученика и педагог погибли в ДТП в Актюбинской области

Сегодня, 13:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 13:21
Сегодня, 13:21
151
Фото: Polisia.kz

Toyota Alphard и грузовик Volvo столкнулись вблизи посёлка Курылыс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Самара-Шымкент вблизи посёлка Курылыс в Актюбинской области.

"В результате пассажиры Toyota мужчина и двое школьников 2007 года рождения погибли на месте происшествия. Начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в полиции.

В Комитете по охране прав детей выразили слова соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Актюбинской области.

Там подтвердили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два ученика и один педагог.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются. Семьям погибших будет оказана необходимая поддержка, ученикам соответствующая психологическая помощь", - сообщили в Комитете по охране прав детей.

Самое читаемое

Наверх