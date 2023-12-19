Два ученика и педагог погибли в ДТП в Актюбинской области

Toyota Alphard и грузовик Volvo столкнулись вблизи посёлка Курылыс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Самара-Шымкент вблизи посёлка Курылыс в Актюбинской области.

"В результате пассажиры Toyota мужчина и двое школьников 2007 года рождения погибли на месте происшествия. Начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в полиции.

В Комитете по охране прав детей выразили слова соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Актюбинской области.

Там подтвердили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два ученика и один педагог.