Два ученика и педагог погибли в ДТП в Актюбинской области
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Toyota Alphard и грузовик Volvo столкнулись вблизи посёлка Курылыс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Самара-Шымкент вблизи посёлка Курылыс в Актюбинской области.
"В результате пассажиры Toyota мужчина и двое школьников 2007 года рождения погибли на месте происшествия. Начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщили в полиции.
В Комитете по охране прав детей выразили слова соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Актюбинской области.
Там подтвердили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два ученика и один педагог.
"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются. Семьям погибших будет оказана необходимая поддержка, ученикам соответствующая психологическая помощь", - сообщили в Комитете по охране прав детей.
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