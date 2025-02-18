Участки автодорог "Костанай - граница РФ (на Троицк)" и "Актобе – граница РФ (на Оренбург)" станут платными для автобусов и грузового автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Система взимания платы на данных участках начнёт функционировать уже с 22 февраля 2025 года.



1. Участок Костанай – граница РФ (на Троицк) с 539-го по 376-й километр (М-36). Водителям предоставляется альтернативный маршрут через автомобильную дорогу районного значения "Костанай – Рудный – Айет – граница Российской Федерации" и автомобильную дорогу республиканского значения "граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы".



Протяженность платного участка составляет 163 километра, дорога классифицируется как II и III категории. Ширина полосы проезда – не менее 3,5 метра, количество полос движения – две, с одной полосой в каждом направлении.



2. Участок Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург) с 17-го по 99+692-й километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Мартук – граница Российской Федерации (на Оренбург).



Альтернативный маршрут проходит по автомобильной дороге республиканского значения Актобе – граница Российской Федерации (на Орск). Протяженность платного участка составляет 82 километра 692 метра. Дорога классифицируется как II категории, ширина полосы проезда – не менее 3,75 метра, количество полос движения – одна в обоих направлениях.



Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения.



При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.



Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платёжные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц. Важно отметить, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты ниже.



Стоимость проезда в одном направлении по автодороге Актобе – граница РФ (на Оренбург):



- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,5 т: по предоплате — 515 тенге, по постоплате — 600 тенге;



- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 5,5 т: по предоплате — 1040 тенге, по постоплате — 1220 тенге;



- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью автопоезда до 10 т: по предоплате — 1545 тенге, по постоплате — 1820 тенге;



- грузовые автомобили грузоподъёмностью от 10 т до 15 т: по предоплате — 2080 тенге, по постоплате — 2440 тенге;



- грузовые автомобили грузоподъёмностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате — 2580 тенге, по постоплате — 3040 тенге.



Стоимость проезда в одном направлении по автодороге Костанай – граница РФ (на Троицк):



- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,5 т: по предоплате — 1010 тенге, по постоплате — 1190 тенге;



- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 5,5 т: по предоплате — 2055 тенге, по постоплате — 2415 тенге;



- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью автопоезда до 10 т: по предоплате — 3065 тенге, по постоплате — 3610 тенге;



- грузовые автомобили грузоподъёмностью от 10 т до 15 т: по предоплате — 4100 тенге, по постоплате — 4825 тенге;



- грузовые автомобили грузоподъёмностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате — 5120 тенге, по постоплате — 6030 тенге.