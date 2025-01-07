Тела двух человек были обнаружены во время технического осмотра самолёта JetBlue после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The New York Post.

Как сообщили в пресс-службе компании, самолёт летел из Нью-Йорка во Флориду. В последний раз этот самолёт выполнял рейс 1801 из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, который приземлился в Форт-Лодердейле сразу после 23:00.

Тела обнаружили в отсеке шасси.