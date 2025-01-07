Два трупа обнаружены в зоне шасси самолёта JetBlue в США
Личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолету, компания не разглашает.
Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
173Фото: yahoo.com
Тела двух человек были обнаружены во время технического осмотра самолёта JetBlue после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The New York Post.
Как сообщили в пресс-службе компании, самолёт летел из Нью-Йорка во Флориду. В последний раз этот самолёт выполнял рейс 1801 из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, который приземлился в Форт-Лодердейле сразу после 23:00.
Тела обнаружили в отсеке шасси.
"На данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолету, остаются под следствием", — говорится в сообщении компании.
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