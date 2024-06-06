Два трамвая столкнулись в российском Кемерово, пострадали 30 человек
Сегодня, 07:45
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Сегодня, 07:45Сегодня, 07:45
95Фото: 42.мвд.рф
Около 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в российском городе Кемерово, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ.
Судя по видео в соцсетях, два пассажира вылетели из салона прямо на проезжую часть.
ДТП произошло 6 июля около 07:30. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная помощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.