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Два трамвая столкнулись в российском Кемерово, пострадали 30 человек

Сегодня, 07:45
АВТОР
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42.мвд.рф Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: 42.мвд.рф

Около 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в российском городе Кемерово, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ.

Судя по видео в соцсетях, два пассажира вылетели из салона прямо на проезжую часть. 

ДТП произошло 6 июля около 07:30. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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