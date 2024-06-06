Два трамвая столкнулись в российском Кемерово, пострадали 30 человек

Около 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в российском городе Кемерово, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ.

Судя по видео в соцсетях, два пассажира вылетели из салона прямо на проезжую часть.

ДТП произошло 6 июля около 07:30. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.