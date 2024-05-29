Два теракта предотвратили в Казахстане с начала года

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ермек Сагимбаев отчитался об основных результатах работы ведомства по противодействию терроризму и религиозному экстремизму с начала 2024 года и принимаемых мерах на предстоящий период.

С начала года предотвращены два теракта, в том числе один за рубежом совместно с иностранными партнёрами.

На основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Ещё в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются.

Не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.

Пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев. Из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4 500 единиц боеприпасов и иные средства террора.

С начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей.

Председатель КНБ также проинформировал о ходе реализации иных мероприятий комплексного плана развития системы противодействия экстремизму и терроризму на 2023-2025 годы.

Президент дал ряд поручений по усилению деятельности в сфере антитеррора.