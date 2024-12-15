Два танкера "Волгонефть" получили повреждения и терпят бедствие в Керченском проливе из-за шторма. На борту одного судна 13 человек, на борту второго - 14, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

У танкера "Волгонефть-212", который перевозил более 4 тонн мазута, в условиях шторма оторвало носовую часть, сообщили в экстренных службах.

Экипаж терпящего бедствие танкера - 13 человек - находится в кормовой части. ЧП случилось в 8 км от берега.

В МЧС подтвердили информацию о том, что судно терпит крушение в связи со сложными погодными условиями - сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Информация о разливе нефтепродуктов уточняется, пояснили в ведомстве.

Позже еще один танкер - "Волгонефть-239" - получил повреждения в том же районе, сообщили в оперативных службах. Судно также перевозит более 4 тонн мазута. На борту второго грузового судна, терпящего бедствие, находятся 14 человек. Танкер дрейфует в сторону Тамани. Произошел разлив нефтепродуктов.

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь, также из бухты Камыш-Бурун Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий", сообщили в ГУ МЧС по региону. Всего на танкерах находится 29 человек. Идет эвакуация.

Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания по факту крушения судов.