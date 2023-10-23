Два смертельных ДТП зарегистрированы в Павлодарской области
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Павлодарские полицейские проводят проверки по двум фактам дорожно-транспортных происшествий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации департамента полиции Павлодарской области, первое дорожно-транспортное происшествие случилось на 10 километре автодороги Павлодар-Успенка, возле поселка Мойылды. 31-летний водитель Toyota Alphard не справился с управлением авто, машина опрокинулась в кювет. Сам водитель от полученных травм скончался на месте, а пассажирку с травмами увезли в больницу.
В Павлодаре 58-летний водитель КамАЗа наехал на пешехода. Пострадавший с травмами госпитализирован.
По фактам ДТП полицией проводятся проверки, назначены необходимые экспертизы. Автомашины водворены на специальные штрафные стоянки.
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