Два землетрясения магнитудой 6,1 и 5,2 произошли у берегов Камчатки в акватории Тихого океана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой iz.ru.

"Первое землетрясение произошло в точке с координатами 55.44° северной широты, 164.58° восточной долготы, на глубине 54 км. Магнитуда сейсмособытия составила 6,1", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что подземный толчок произошел на расстоянии 94 км от села Никольского Алеутского округа. Там землетрясение ощущалось на уровне пяти баллов.

Второе сейсмособытие произошло в 95 км от того же поселка на глубине 64 км. Его магнитуда составила 5,2.