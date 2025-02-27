Два мощных землетрясения зафиксированы на территории России
Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32Сегодня, 08:32
132Фото: Global Look Press/Anton Luhr
Два землетрясения магнитудой 6,1 и 5,2 произошли у берегов Камчатки в акватории Тихого океана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой iz.ru.
"Первое землетрясение произошло в точке с координатами 55.44° северной широты, 164.58° восточной долготы, на глубине 54 км. Магнитуда сейсмособытия составила 6,1", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
Уточняется, что подземный толчок произошел на расстоянии 94 км от села Никольского Алеутского округа. Там землетрясение ощущалось на уровне пяти баллов.
Второе сейсмособытие произошло в 95 км от того же поселка на глубине 64 км. Его магнитуда составила 5,2.
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