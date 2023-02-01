Два схрона с оружием обнаружили полицейские в Жамбылской области

Фото: polisia.kz

Два схрона с оружием нашли таразские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Оружие и боеприпасы в мешках находились в одном из сгоревших старых гаражей города.

"Из мешков изъяли одноствольное гладкоствольное охотничье ружьё марки ИЖ-3К калибра 16 мм, не состоящее на учёте “зарегистрированное и криминальное оружие”, пистолет Макарова девятого калибра, похищенный из здания департамента полиции во время январских событий, звуковая граната, 151 патрон калибра девятого калибра", — говорится в сообщении.

Также сотрудниками полиции Жуалынского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в старом пустующем здании, расположенном в селе Бауыржана Момышулы, было обнаружено спрятанное оружие. В мешке находились гладкоствольное двуствольное ружьё ТОЗ 16-го калибра со стёртым номером и 15 боеприпасов калибра 5,45 мм.

На всё найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования по частям 2 и 3 статьи 287 УК РК - "Незаконное владение, изготовление, передача, хранение оружия, боеприпасов".