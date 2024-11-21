Два школьных бухгалтера в Астане обокрали государство на 10 млн тенге
Но за решётку они так и не попали.
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В Астане вынесли приговор главбуху и бухгалтеру одной из школ города. Дело рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам, их обвиняли в хищении чужого, вверенного им имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы.
"Ж., являясь главным бухгалтером школы, и А., бухгалтером этой же школы, по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, с января 2021 года по апрель 2023 года незаконно начисляли на свои банковские счета денежные средства в виде заработной платы. В результате их действий школе был причинен имущественный ущерб в размере более 10 млн тенге", - говорится в сообщении горсуда.
На сегодня, уточняется в информации, ущерб был полностью возмещен.
Прокурор просил назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на три года для каждой из подсудимых.
"Приговором суда подсудимые признаны виновными по ст.189 ч.3 п.1) УК, и осуждены к трём годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на шесть лет", - добавили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что мужчина в Туркестанской бласти похитил у государства более 200 млн тенге.
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